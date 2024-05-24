В Одессе в массовой драке сцепились военные и гражданские

В Одессе произошла массовая драка между гражданскими лицами и украинскими военнослужащими. Потасовка началась в местном курортном районе Аркадия. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua», его цитирует RT.

«В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными», - указали журналисты.

На опубликованных в украинских пабликах кадрах видна небольшая площадь, заполненная десятками людей, звучат выкрики и лай собак.

В какой-то момент видно, как люди в военной форме дерутся с гражданскими лицами, кто-то падает на землю, кто-то пытается разнять сцепившихся. На других кадрах видны пострадавшие в драке, которым пытаются оказать помощь после полученных травм.