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В Одессе в массовой драке сцепились военные и гражданские

В Одессе люди в военной форме и местные жители вступили в конфликт, начали драться, кого-то пытаются разнять, кому-то начали оказывать помощь после полученных травм.
Дарина Криц 2024-05-24 23:48:31
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa Globallookpress

В Одессе произошла массовая драка между гражданскими лицами и украинскими военнослужащими. Потасовка началась в местном курортном районе Аркадия. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua», его цитирует RT.

«В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными», - указали журналисты.

На опубликованных в украинских пабликах кадрах видна небольшая площадь, заполненная десятками людей, звучат выкрики и лай собак.

В какой-то момент видно, как люди в военной форме дерутся с гражданскими лицами, кто-то падает на землю, кто-то пытается разнять сцепившихся. На других кадрах видны пострадавшие в драке, которым пытаются оказать помощь после полученных травм.

#в стране и мире #Украина #одесса #массовая драка #бойцы ВСУ
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