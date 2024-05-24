Четыре человека погибли при обрушении бара на Майорке

Не менее четырех человек погибли и еще порядка 27 человек пострадали во время обрушения здания в Пальма-де-Мальорке на испанском острове Майорка.

По информации Daily Mail, на пляжном курорте рухнула терраса бара Medusa Beach Club. Спасатели вызвали подъемные краны, завалы разбирают не менее 100 человек.

«Около ста сотрудников службы экстренной помощи прибыли на место происшествия, которое, как местные жители определили, было пляжным баром в Плайя-де-Пальма, именуемое Medusa Beach Club», - указали журналисты.

Также уточняется, что бар находился на крыше двухэтажного здания. В итоге сохранился только фасад, а сама терраса с баром обрушилась до самого фундамента. Спасатели разбирают завалы, так как под ними находятся еще около 10 человек.