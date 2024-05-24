Глава Брянской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку украинских националистов совершить удар при помощи беспилотника.

Летательный аппарат удалось сбить в Брянской области. Об инциденте сообщил губернатор региона Александр Богомаз, уточнив, что беспилотник сбили над Погарским районом.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО министерства обороны РФ», - написал он в Telegram-канале.

Богомаз добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, на месте ЧП работают представители экстренных и оперативных служб.