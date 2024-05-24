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Глава Брянской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике

Киевский режим предпринял попытку атаковать территорию России при помощи беспилотника, но его сбили силы ПВО над Брянской областью.
Дарина Криц 2024-05-24 02:27:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку украинских националистов совершить удар при помощи беспилотника.

Летательный аппарат удалось сбить в Брянской области. Об инциденте сообщил губернатор региона Александр Богомаз, уточнив, что беспилотник сбили над Погарским районом.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО министерства обороны РФ», - написал он в Telegram-канале.

Богомаз добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, на месте ЧП работают представители экстренных и оперативных служб.

#армия #беспилотник #Брянская область #силы пво #Александр Богомаз #сбили БПЛА
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