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Хуситы атаковали ракетами израильское судно в Средиземном море

Представитель движения «Ансар Аллах» объяснил атаку реакцией на нарушение решения о запрете входа в порты оккупированной Палестины.
Услада Дубинина 2024-05-24 17:20:48
© Фото: Xinhua, ZUMAPRESS, Globallookpress

Вооруженные силы Йемена нанесли ряд ракетных ударов по израильскому судну Essex, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа. Хуситы атаковали судно, следовавшее в Средиземном море. Мятежники сообщили, что причиной атаки послужило нарушение запрета входа в порты оккупированной Палестины.

«В Средиземном море было атаковано несколькими ракетами израильское судно Essex, которое нарушило решение о запрете входа в порты оккупированной Палестины каких-либо судов», - сообщил представитель мятежного движения «Ансар Аллах» в эфире телеканала Al Masirah.

Также атакам со стороны хуситов подверглись израильское судно MSC Aleksandra в Аравийском море и судно греческой компании Yannis в Красном море. Ранее представитель движения «Ансар Аллах» объявил о намерении атаковать суда, которые входят в «порты оккупированной Палестины», в том числе в Средиземном море. 

Американские власти проводят операцию Prosperity Guardian, которая обеспечивает свободу навигации и охрану судов в Красном море.

#в стране и мире #Израиль #Средиземное море #Хуситы #ракетная атака
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