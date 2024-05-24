Хуситы атаковали ракетами израильское судно в Средиземном море

Вооруженные силы Йемена нанесли ряд ракетных ударов по израильскому судну Essex, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа. Хуситы атаковали судно, следовавшее в Средиземном море. Мятежники сообщили, что причиной атаки послужило нарушение запрета входа в порты оккупированной Палестины.

«В Средиземном море было атаковано несколькими ракетами израильское судно Essex, которое нарушило решение о запрете входа в порты оккупированной Палестины каких-либо судов», - сообщил представитель мятежного движения «Ансар Аллах» в эфире телеканала Al Masirah.

Также атакам со стороны хуситов подверглись израильское судно MSC Aleksandra в Аравийском море и судно греческой компании Yannis в Красном море. Ранее представитель движения «Ансар Аллах» объявил о намерении атаковать суда, которые входят в «порты оккупированной Палестины», в том числе в Средиземном море.

Американские власти проводят операцию Prosperity Guardian, которая обеспечивает свободу навигации и охрану судов в Красном море.