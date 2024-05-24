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Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным риски и угрозы на границах СГ

Переговоры лидеров России и Белоруссии в узком составе завершились. Они длились более двух часов.
Игнат Далакян 2024-05-24 17:14:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским лидером варианты реакции на угрозы у границ Союзного государства.

«Обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру наших границ», - сказал Лукашенко на переговорах с президентом РФ в Минске.

Белорусский лидер также отметил, что на переговорах произошел обмен мнениями по наиболее чувствительным темам двухсторонней повестки. В частности, по словам Лукашенко, от этих вопросов зависит состояние экономики и стабильное развитие РФ и Белоруссии. Он также сообщил, что на переговорах затронули и вопросы, касающиеся международной ситуации.

Лукашенко добавил, что, несмотря ни на что, Минск и Москва сохраняют курс на усиление интеграции.

Напомним, что переговоры президентов России и Белоруссии в узком составе завершились. Встреча прошла во Дворце Независимости. Далее Владимир Путин и Александр Лукашенко будут вести переговоры в расширенном составе.

#в стране и мире #Владимир Путин #Александр Лукашенко #минск #переговоры
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