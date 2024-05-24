День славянской письменности отметили в России и восьми странах

В пятницу, 24 мая, в России и еще в восьми странах мира отметили День славянской письменности и культуры.

Праздник тесно связан с именами создателей славянской азбуки православных святых Кирилла и Мефодия. В Москве у памятника святым по традиции состоялся молебен, в котором приняли участие представители посольств разных государств.

Помимо дипломатов из Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Республики Сербской, на службе присутствовали послы из Индии, Китая и стран Африки.

Торжественные богослужения прошли также во всех храмах Белоруссии. В Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе состоялись утренняя литургия и крестный ход.

Традиционно День славянской письменности отмечают в России, Белоруссии, Молдавии и других странах, где говорят на языках славянской группы.