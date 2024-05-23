Невский проспект в Петербурге ушел в режим трехлетнего капремонта

В тени строительных лесов пешеходная часть Невского проспекта местами растянулась чуть ли на кварталы, а привычный голос большого города сливается с грохотом штукатурно-отделочных инструментов. Основные ремонтные работы сейчас идут в начале Невского проспекта. Ближе к Адмиралтейству и Дворцовой площади картина пока привычная.

Так на глазах исчезает работа маляров нескольких поколений. Своды арки дома в стиле сталинского ампира, как и его фасад, перекрашивали много раз, отчего он потерял изначальный исторический облик. Специалистам необходимо вскрыть каждый слой и расчистить все до основания.

Невский, 107 по меркам Петербурга - строение сравнительно молодое, ему немного за 70 лет. Пример послевоенного советского неоклассицизма. Его возвели на месте доходного дома, который не пережил бомбежки блокады. Здание, как и многие другие по соседству, затянуто фальшфасадом. За красивой оберткой скрываются серьезные разрушения.

В режим капитального ремонта Невский проспект уходит на ближайшие три года. За это время рассчитывают обновить более 70 фасадов - это несколько километров архитектурного облика Петербурга. Будет восстановлен внешний вид всех исторических зданий, а не только тех, что признаны памятниками. Для этого используют архивные и иконографические материалы.

«Понятно, что предстоит большой объем чисто технических работ. Но еще одна задача. Зданиям вернут их исторические цвета в соответствии со знаменитой петербургской палитрой - это строгое сочетание цветов и оттенков», - рассказал корреспондент Роман Закурдаев.

Цветовую палитру для окраски фасадов города на Неве еще в 60-х разработали ленинградские художники-реставраторы. Тогда они стремились сохранить исторические оттенки зданий времен Пушкина и Достоевского. Ремонты особо сложных фасадов, а это порядка 13 памятников архитектуры, среди них, например, правое крыло Главного штаба на Дворцовой площади, - пройдут под особым контролем.