Задержан арендатор сгоревшего дома в подмосковной Истре

Правоохранительные органы задержали арендатора сгоревшего дома, сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, задержанный оказался 24-летним гражданином Республики Узбекистан. Он арендовал дом якобы для себя, а затем поселил в нем нелегальных мигрантов. Сейчас ему грозит до четырех лет лишения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.

На опубликованных кадрах видно, что от сгоревшего частного дома в Истре остались только железные решетки на окнах первого этажа - они были дополнительным препятствием для выхода из горящего дома. Спасатели потушили пожар лишь спустя 11 часов. После этого им предстоял многочасовой разбор завалов.

Выжить удалось лишь одной девушке. Чтобы спастись, ей пришлось спрыгнуть с высоты в пять метров.

Сейчас специалисты продолжают изучать место происшествия. Также следователи допрашивают и собственника дома.