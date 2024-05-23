Во Владивостоке бизнесмена хотели подорвать в арендованной машине

Взрыв прогремел снаружи арендованной машины 53-летнего мужчины на Русской улице во Владивостоке, об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края. В результате происшествия поврежден кузов транспорта Nissan X-trail и объекты поблизости.

«Предварительно установлено, что днем 23 мая 2024 года водитель Nissan X-trail обнаружил на нижней части бампера неизвестный предмет, который сбил ногой, после чего, со слов мужчины, предмет разлетелся в разные стороны», - указано в сообщении прокуратуры.

Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство общеопасным способом»), об этом заявило ведомство. Мужчина обнаружил странный предмет на нижней части бампера иномарки со стороны водителя. Уточняется, что преступление произошло в 15.40 по местному времени. На месте происшествия следователи-криминалисты провели осмотр и допросили свидетелей.