МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Во Владивостоке бизнесмена хотели подорвать в арендованной машине

Опасный предмет разлетелся в разные стороны и повредил автомобиль.
Услада Дубинина 2024-05-23 16:14:14
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Взрыв прогремел снаружи арендованной машины 53-летнего мужчины на Русской улице во Владивостоке, об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края. В результате происшествия поврежден кузов транспорта Nissan X-trail и объекты поблизости.

«Предварительно установлено, что днем 23 мая 2024 года водитель Nissan X-trail обнаружил на нижней части бампера неизвестный предмет, который сбил ногой, после чего, со слов мужчины, предмет разлетелся в разные стороны», - указано в сообщении прокуратуры. 

Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство общеопасным способом»), об этом заявило ведомство. Мужчина обнаружил странный предмет на нижней части бампера иномарки со стороны водителя. Уточняется, что преступление произошло в 15.40 по местному времени. На месте происшествия следователи-криминалисты провели осмотр и допросили свидетелей. 

#в стране и мире #взрыв #Автомобиль #Владивосток #Покушение на убийство
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 