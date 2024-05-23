Суд арестовал замглавы ГУ ФСИН Подмосковья Талаева по делу о взятке

Заместитель начальника Главного управления ФСИН по Московской области Владимир Талаев заключен под стражу по подозрению в получении крупной взятки. Такой вердикт озвучил Тверской суд Москвы.

«Талаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Подполковник Талаев до должности заместителя подмосковного управления ФСИН возглавлял отдел тылового обеспечения ведомства. Теперь ему грозит до 12 лет колонии по ч. 5 ст. 290 УК.

По данным следствия, Владимир Талаев по предварительному сговору с иными фигурантами дела получил крупную сумму от посредника, действующего в интересах торговой компании. В связи с этим ему выдвинули обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере по предварительному сговору.