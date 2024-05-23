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Замки во Франции московского бизнесмена продали без его участия

Пострадавший обратился в правоохранительные органы для разрешения ситуации.
Глеб Владовский 2024-05-23 14:04:21
© Фото: Martin Moxter, imageBROKER, Globallookpress

Во Франции два замка, принадлежавшие москвичу, продали без его согласия. Об этом сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

Компания 63-летнего гендиректора строительной фирмы находилась в стадии банкротства. С целью погашения долга в размере 36 млн рублей мужчина решил продать свои объекты недвижимости. Однако на сайте Минюста Франции выяснилось, что находившиеся в стране его замки продали путем передачи акций двум иностранцам. Причем делалось все без его участия.

Узнав об этом, пострадавший написал заявление в правоохранительные органы. Мужчина утверждал, что каких-либо сделок не совершал и денег за проданное имущество не получил. Сейчас во Франции проходит судебное разбирательство по этому делу.

Уточняется, что общая стоимость замков «Кусте» и «Науде», расположенных в регионе Ло и Гаронна, в среднем составляла 3 млн 700 тысяч евро.

#Франция #продажа #наш эксклюзив #москвич #Замок
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