Замки во Франции московского бизнесмена продали без его участия

Во Франции два замка, принадлежавшие москвичу, продали без его согласия. Об этом сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

Компания 63-летнего гендиректора строительной фирмы находилась в стадии банкротства. С целью погашения долга в размере 36 млн рублей мужчина решил продать свои объекты недвижимости. Однако на сайте Минюста Франции выяснилось, что находившиеся в стране его замки продали путем передачи акций двум иностранцам. Причем делалось все без его участия.

Узнав об этом, пострадавший написал заявление в правоохранительные органы. Мужчина утверждал, что каких-либо сделок не совершал и денег за проданное имущество не получил. Сейчас во Франции проходит судебное разбирательство по этому делу.

Уточняется, что общая стоимость замков «Кусте» и «Науде», расположенных в регионе Ло и Гаронна, в среднем составляла 3 млн 700 тысяч евро.