Спецназовцы группировки войск «Центр» штурмом взяли вражеский опорный пункт на Авдеевском направлении. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

Заняв позицию, бойцы аккуратно осматриваются. Здесь и подземный блиндаж, и в спешке брошенные боевиками вещи. Неподалеку находится раненый солдат ВСУ, которого сослуживцы оставили умирать. Наши бойцы решают забрать его с собой. На плечах российский военнослужащий выносит с поля боя раненого ВСУшника, попутно напевая вместе с ним гимн России.

Невероятное великодушие наши военные проявляют к поверженному противнику. Но боевики и сами каждый день сдаются целыми группами, поскольку понимают, что для них попасть в плен к нашим - значит выжить.

«Просто они бросили нас на убой туда, и все. То есть командование, руководство, эти командиры... Это не командиры. Это просто быдло какое-то. И с нами повели себя как со скотом», - рассказывает военнопленный Сергей Цветков.

Кого-то сотрудники ТЦК схватили прямо на улице по пути на работу, кто-то безуспешно пытался сбежать от мобилизации за границу. Как, например, бывшие солдаты 110-й механизированной бригады ВСУ.

Обычно перед штурмом с наших коптеров на позиции боевиков летят снаряды, мины и гранаты. Дальше дело за артиллеристами, работают расчеты Д-30. Артиллеристы работают по всей линии боевого соприкосновения.

Командир группы спецназа ЦВО с позывным Тополь лучше остальных знает, как важна артподготовка. За плечами не один успешный штурм позиций националистов. В зоне СВО он с самого ее начала. Под его командованием бойцы брали важные высоты, опорные пункты, подбивали вражескую технику, спасали раненых товарищей. За успешные операции Тополь награжден «Золотой Звездой» Героя России. Вспоминает один из боев.

«Наша задача была выдвинуться. Усилить пехоту. А противник обошел в этот момент. Соответственно, мы его обнаружили раньше. Противник уже метрах в ста от нас был, когда мы их заметили. Успели организоваться, разбили там вдевятером 25 человек противника», - говорит командир группы спецназа ЦВО с позывным Тополь.

В группе Тополя отважные, опытные штурмовики. Но при этом каждый свободный час они посвящают тренировкам.

«В первую очередь мы думаем. А потом только делаем», - отмечает заместитель командира группы с позывным Кобра.

Четко, прикрывая друг друга, спецназовцы захватывают вражескую позицию. Все происходит очень быстро. Пара минут - и опорник взят.

«Тут тренируемся. Там уже будет легче. Как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою», - рассказывает радист-разведчик с позывным Самурай.

Бойцы отмечают, что на передовой все может пойти не по плану. Но важно предугадать возможный сценарий и никогда не расслабляться. Реальный бой совсем скоро.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.