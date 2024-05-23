Аэропорт Казани приостановил работу

Аэропорт Казани с 11.30 мск приостановил работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве аргументировали данное решение обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что с 11.30 мск аэропорт временно не принимает авиарейсы.

Кроме того, с 12.00 мск аэропорт города Нижнекамск временно прекратил принимать рейсы.