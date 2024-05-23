В Мексике девять человек погибли при обрушении сцены на предвыборном митинге

Не менее девяти человек погибли в результате обрушения сцены в мексиканском штате Нуэво-Леон. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Самуэль Гарсия.

«С прискорбием сообщаю, что на данный момент число погибших в результате аварии составляет восемь взрослых и один несовершеннолетний», - цитирует слова губернатора радиостанция RFI.

На опубликованных в соцсетях видео видно, что в ходе предвыборной кампании кандидата в президенты Мексики Хорхе Майнеса сильный ветер снес металлоконструкцию с огромным плакатом. В результате она перелетела через выступающих и упала на зрителей.

Губернатор штата также добавил, что в результате инцидента травмы получили не менее 50 человек. Сам же Майнес из-за обрушения сцены не пострадал.