Актер Цонку рассказал, как он переубедил взятого в плен бандеровца

Актер и продюсер Николай Цонку, принимающий участие в специальной военной операции в качестве добровольца, рассказал о том, как ему и его товарищам удалось переубедить украинского националиста. Военнослужащие взяли в плен четырех бойцов ВСУ и организовали для них пункт содержания в подвале. Об этом он рассказал в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Я лично общался с четырьмя пленными, которые жили у нас полторы недели в подвале. Прекрасно жили - им расстелили там коврики и матрасы, они читали книжки, каждый день себе готовили. Они были как на курорте», - рассказал доброволец.

Один из пленных был убежденным бандеровцем. В плену он утверждал, что знает историю и пытался доказать всем свою точку зрения. Но у волонтеров нашелся способ его переубедить.

«Мы с командиром и ребятами решили ему устроить экскурсию - направили его в Мариуполь. У он посмотрел своими глазами - до этого он говорил, что Мариуполя не существует, что он стерт с лица Земли. Мы ему показали город - он просто офигел», - рассказал Цонку.

Николай Цонку - российский актер и продюсер. На его счету более 40 ролей, в том числе в сериалах «Стажеры» и «Молодежка». В 2023 году он принял решение пойти добровольцем в зону специальной военной операции. «За ленточкой» он также занялся производством документальных фильмов. Полное интервью с артистом смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на «Звезде».