В ворота генконсульства РФ в Бонне врезался автомобиль

В Германии в ворота Генерального консульства России в Бонне врезался легковой автомобиль. Как предположили российские дипломаты, водитель был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Вместе с тем повреждение получили въездные ворота генконсульства. Инцидент произошел вечером 22 мая, около 20:00. Об этом сообщает RT со ссылкой на дипломатическое представительство.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, задержали водителя, не оказавшего им сопротивление. Они осмотрели место происшествия, зафиксировали улики и нанесенный загранучреждению ущерб. После этого автомобиль эвакуировали.

Дипломаты выразили надежду, что расследование пройдет быстро и профессионально.