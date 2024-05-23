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В ворота генконсульства РФ в Бонне врезался автомобиль

Российские дипломаты сообщили, что, по предварительным данным, водитель находился в состоянии опьянения.
Дарина Криц 2024-05-23 00:34:55
© Фото: GK_RF_Bonn Telegram

В Германии в ворота Генерального консульства России в Бонне врезался легковой автомобиль. Как предположили российские дипломаты, водитель был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Вместе с тем повреждение получили въездные ворота генконсульства. Инцидент произошел вечером 22 мая, около 20:00. Об этом сообщает RT со ссылкой на дипломатическое представительство.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, задержали водителя, не оказавшего им сопротивление. Они осмотрели место происшествия, зафиксировали улики и нанесенный загранучреждению ущерб. После этого автомобиль эвакуировали.

Дипломаты выразили надежду, что расследование пройдет быстро и профессионально.

#в стране и мире #Германия #Генконсульство РФ #Пьяный водитель #бонн #автомобиль врезался
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