В Екатеринбурге сгорел трамвай

В микрорайоне Вторчермет города Екатеринбург на путях загорелся двухвагонный трамвай. Об этом сообщило интернет-издание Е1.

По словам очевидцев, в составе находилось 30 пассажиров, которых успешно эвакуировали прибывшие на место происшествия сотрудники регионального МЧС. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.

«Сегодня утром в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре на улице Титова. Спасатели обнаружили, что открытым пламенем горит вагон трамвая», - цитирует сообщение ведомства издание.

Уточняется, что к 08.00 по местному времени специалистам удалось ликвидировать открытое горение.