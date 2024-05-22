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В Екатеринбурге сгорел трамвай

Площадь возгорания составила 20 «квадратов».
Глеб Владовский 2024-05-22 07:49:08
© Фото: zloy_ekb, telegram

В микрорайоне Вторчермет города Екатеринбург на путях загорелся двухвагонный трамвай. Об этом сообщило интернет-издание Е1.

По словам очевидцев, в составе находилось 30 пассажиров, которых успешно эвакуировали прибывшие на место происшествия сотрудники регионального МЧС. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.

«Сегодня утром в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре на улице Титова. Спасатели обнаружили, что открытым пламенем горит вагон трамвая», - цитирует сообщение ведомства издание.

Уточняется, что к 08.00 по местному времени специалистам удалось ликвидировать открытое горение. 

#в стране и мире #пожар #МЧС #Екатеринбург #трамвай
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