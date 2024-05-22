В Екатеринбурге сгорел трамвай

В микрорайоне Вторчермет города Екатеринбург на путях загорелся двухвагонный трамвай. Об этом сообщило интернет-издание Е1.
По словам очевидцев, в составе находилось 30 пассажиров, которых успешно эвакуировали прибывшие на место происшествия сотрудники регионального МЧС. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.
«Сегодня утром в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре на улице Титова. Спасатели обнаружили, что открытым пламенем горит вагон трамвая», - цитирует сообщение ведомства издание.
Уточняется, что к 08.00 по местному времени специалистам удалось ликвидировать открытое горение.
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