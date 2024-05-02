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В США украинского хакера приговорили к более чем 13 годам тюрьмы

Сообщается, что хакер вместе с сообщниками взломал более тысячи компьютеров с последующим требованием выкупа на общую сумму свыше 700 миллионов долларов.
Елизавета Кондрикова 2024-05-02 02:05:07
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru Globallookpress

Суд США приговорил хакера из Украины Ярослава Васинского к более чем 13 годам тюремного заключения за киберпреступления, в том числе вымогательства денег в Сети. Об этом сообщили в Минюсте США.

«Гражданин Украины был приговорен сегодня к 13 годам и семи месяцам тюрьмы и обязан выплатить более 16 миллионов долларов в качестве компенсации за роль в проведении более 2,5 тысяч атак с использованием программ-вымогателей», - цитирует агентство РИА Новости текст сообщения.

Васинского обвиняют во взломе тысяч компьютеров и последующим вымогательстве денег. Предварительно, хакер требовал в качестве выкупа за нераскрытие личных данных своих интернет-жертв в общем более 700 миллионов долларов. Также он виновен в мошенничестве и умышленном повреждении компьютеров, всего по 11 статьям.

Преступник был пойман в Польше в 2021 году, а затем экстрадирован в США, где в 2022 году предстал перед техасским судом. Предположительно, среди обманутых им организаций были американская IT-фирма Kaseya и компания Apple.

#Украина #сша #киберпреступления #хакер #суд сша
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