В Черногории свою деятельность прекратил культурный центр Русского дома. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков.

В интервью ТАСС он рассказал, что серьезным ограничениям подвергается работа культурных центров России в Румынии, Словакии, а также в Дании и Словении. При этом свою работу продолжают культурные центры в таких недружественных России странах как Польша и Чехия.

«Но, тем не менее, работает культурный центр в Чехии и даже Польше. Да, с большими ограничениями, потому что мало людей, не работают банковские счета», - пояснил Примаков-младший.

Но, невзирая ни на что, отметил глава Россотрудничества, местное население тянется к русской культуре и хочет учить русский язык.

В апреле в Киргизии делегация Администрация Президента России посетила Центр поддержки изучения русского языка в городе Таласс, открытый в ноябре 2023 года. Игорь Маслов - начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами - выразил надежду, что из этого центра выйдут замечательные русисты.