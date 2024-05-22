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Примаков сообщил о прекращении работы Русского дома в Черногории

Евгений Примаков-младший сообщил о прекращении работы культурного центра России в в Черногории, но при этом организация продолжает работу в ряде европейских стран, среди которых Чехия и Польша.
Марина Крижановская 2024-05-22 03:59:50
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости

В Черногории свою деятельность прекратил культурный центр Русского дома. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков.

В интервью ТАСС он рассказал, что серьезным ограничениям подвергается работа культурных центров России в Румынии, Словакии, а также в Дании и Словении. При этом свою работу продолжают культурные центры в таких недружественных России странах как Польша и Чехия.

«Но, тем не менее, работает культурный центр в Чехии и даже Польше. Да, с большими ограничениями, потому что мало людей, не работают банковские счета», - пояснил Примаков-младший.

Но, невзирая ни на что, отметил глава Россотрудничества, местное население тянется к русской культуре и хочет учить русский язык.

В апреле в Киргизии делегация Администрация Президента России посетила Центр поддержки изучения русского языка в городе Таласс, открытый в ноябре 2023 года. Игорь Маслов - начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами - выразил надежду, что из этого центра выйдут замечательные русисты.

#в стране и мире #Евгений Примаков #Черногория #«Россотрудничество» #прекращение работы #русский дом
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