На арсенале ракетно-артиллерийского вооружения стали ремонтировать РСЗО

На арсенале ракетно-артиллерийского вооружения Московского военного округа специалисты ремонтируют технику, поврежденную в зоне СВО. На данный момент собрана после серьезных повреждений РСЗО «Град». В реактивную систему залпового огня попали осколки снаряда от прямого попадания, в результате этого деформировались пульты управления и повредился двигатель. После проведенной работы инженерами техника вновь готова для отправки в зону СВО.

Специалисты также восстанавливают РСЗО «Смерч» и «Ураган». В реактивных системах залпового огня нужно починить систему охлаждения двигателя и систему наведения, чтобы техника смогла выстрелить в противника. Уточняется, что раньше ремонт некоторых деталей, в том числе электромагнитных усилителей и выносных катушек, был возможен только на заводах-производителях.

«До этого ремонт данных блоков и узлов проводился на предприятиях промышленности, куда мы их и отправляли. При ремонте своими силами мы сокращаем сроки проведения ремонта, а также уменьшаем затраты экономические на проведение ремонта указанных образцов», - рассказал главный инженер арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Денис Шерстюк.

После технического перевооружения, которое провело ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны, производительность на всех подведомственных арсеналах выросла в два раза. Также был произведен своевременный ремонт артустановок, благодаря которому в зоне СВО самоходные гаубицы продолжают наносить точечные удары по вражеским укреплениям и технике.

«Одним из основных важных факторов успешного ведения боевых действий является обеспечение войск современным вооружением и оружием», - сообщил начальник арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Павел Седов.

Во время приемки отремонтированную технику, которую готовят к отправке в зону специальной военной операции, проверяют участники СВО.

«Мы просмотрели систему управления огнем и техническое состояние машины. Машина технически исправна, готова к работе - выполнению специальной военной операции. Нареканий нет, все хорошо», - рассказал военнослужащий ВС РФ по позывному «Камень».

На базе также ремонтируют станции ближней и наземной разведки. Специалисты утверждают, что переносные устройства являются механически-сложными. Если произойдет повреждения хотя бы одной антенны, то противника будет невозможно обнаружить.