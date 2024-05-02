В центре Днепропетровска уклонисты (по-украински - ухилянты) ударили автопробегом по новому закону о мобилизации. А на этих кадрах очередной побег от украинских военкомов. Через подкоп на границе уклонистам удалось протащить надувные матрасы и перебраться через реку Тиса в Румынию.

На фоне провалов на фронте и акций гражданского неповиновения появилась информация, что киевский режим решил сменить министра обороны. Новость об этом со ссылкой на источник в администрации Зеленского опубликовало одно из украинских изданий. Нынешний министр обороны Рустем Умеров на этой должности только с сентября прошлого года.

«Он не выполнил свою задачу, которую ставил. Он прекрасно решал вопросы по схемам, прекрасно зарабатывал деньги для тех людей, которые его поставили. Но основная его задача была консолидировать против России тюркский мир. Он это не сделал», - говорит эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

Возможно, отставка министра связана и с очередным коррупционным скандалом. Еще на прошлой неделе прошли обыски в украинском генштабе по делу о расхищении денег, выделенных на автоматизированную систему управления боевыми действиями.

В любом случае очевидно, что Умеров не пропадет. Бывший глава оборонного ведомства Алексей Резников, который, по данным счетной палаты, присвоил порядка 7 с половиной миллиардов гривен, спокойно обосновался в одной из стран Евросоюза.

«Западные партнеры Украины очень недовольны тем, что деньги, которые выделяются Украине на войну с Россией, - они зачастую разворовываются. С другой стороны, на Западе есть реалисты, которые понимают, что сама по себе коррупция просто не искоренима путем замены одного министра на другого министра», - говорит кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова Дмитрий Офицеров-Бельский.

Украинский блогер накануне опубликовал интервью с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Тот согласился на пост посла Украины в Британии, но не оставляет и президентских амбиций.

«Считает, что его поход в политику на нынешнем этапе может привести к дестабилизации ситуации и будет губительным для страны. В будущем кандидирование на пост президента не исключает», - говорится в материале.

Бывший главком должен выехать в Британию до 20 мая. На Украине это дата очередных президентских выборов, на которых Залужный мог составить конкуренцию действующему главе киевского режима. Учитывая провальный рейтинг, переизбраться у Зеленского практически не было шансов. Выборы отменили, ссылаясь на военное положение. Статус Зеленского после даты выборов многим экспертам неясен.

«Все, срок его полномочий истекает. И он, если верить тому, что пишут украинские эксперты по правовым вопросам, переходит в разряд вроде как исполняющего обязанности президента. И у него исчезает право назначать министров», - говорит политолог, публицист Юрий Светов.

Между тем, Зеленский словно напоследок имитирует бурную деятельность. Одно за другим подписывает соглашения о безопасности, которые на деле требуют от западных кураторов только проведение двусторонних консультаций.

Очевидно, что чехарда с министерскими портфелями никак не поможет подразделениям ВСУ, которые каждый день теряют все новые позиции. Российские войска развивают наступление и рвут линию обороны националистов на разных направлениях.