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Фонд «Круг добра» представил результаты работы за 2023 год

Свои обязательства на прошлый год фонд «Круг добра» выполнил на 100%.
Игнат Далакян 2024-05-22 20:28:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Фонд «Круг добра» получил 145,5 миллиардов рублей на закупку медицинских препаратов и оборудования. Сумма была получена за счет повышенной ставки налогообложения. Она коснулась людей с доходами выше 5 миллионов рублей.

Фонд был создан по инициативе президента в 2021 году. Он занимается поддержкой детей с тяжелыми, угрожающими жизни и хроническими заболеваниями. Лекарства и лечение, которые нужны маленьким пациентам стоят астрономические суммы, найти их в семейном бюджете невозможно.

«Фонд стал очень гибкой структурой, которая оперативно реагирует на те инновационные разработки в области лекарств, которые помогают лечить тяжелые заболевания. Благодаря этому фонду врачи получили доступ к самым современным технологиям, инновационным разработкам в дополнение к программам государственных гарантий», - рассказал председатель фонда Александр Ткаченко.

Он объяснил, что есть обязательства государства, и в дополнение к ним фонд реализует поставленную президентом задачу по дополнительному лекарственному обеспечению.

Свои обязательства на прошлый год «Круг добра» выполнил на 100%. Также отмечается, что за счет снижения цен на лекарства в начале 2024-го, удалось сэкономить 12 с половиной миллиардов. Их также направят на закупку медикаментов для детей.

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