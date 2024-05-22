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Карл III разрешил Сунаку распустить британский парламент

В ходе своей речи Сунак заявил, что досрочные выборы в парламент страны пройдут 4 июля.
Игнат Далакян 2024-05-22 19:51:52
© Фото: IMAGO www.imago-images.de Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что досрочные выборы в парламент страны пройдут 4 июля. По его словам, он получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести выборы.

«Сегодня в разговоре с Его Величеством королем я попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу, и у нас будут всеобщие выборы 4 июля», - цитирует ТАСС Сунака, который выступил перед зданием своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Британский премьер также заявил, что для Великобритании настало время выбирать свое будущее. По словам Сунака, перед британцами стоит вопрос: опираться на достигнутый прогресс или рискнуть и оказаться вновь в самом начале, без плана, без ясности.

Кроме того, британский премьер добавил, что выборы пройдут в «самой опасной с момента окончания холодной войны» мировой обстановке.

Риши Сунак заявил, что будет бороться за каждый голос. Также пообещал доказать, что возглавляемое им правительство консерваторов не поставит под угрозу экономическую стабильность Великобритании.

#в стране и мире #Выборы #Великобритания #Парламент #риши сунак #карл III
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