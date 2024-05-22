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Названы лучшие регионы России по качеству жизни

Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область.
Игнат Далакян 2024-05-22 19:14:17
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress

Агентство стратегических инициатив представило новый рейтинг российских регионов по качеству жизни.

Как передает «360», специалисты учитывали 140 главных показателей при составлении топ-10 российских регионов. АСИ обратило внимание на состояние жилья, безопасности, инфраструктуры, экологии и других показателей.

По каждому из этих направлений были опрошены жители российских регионов. Также были использованы подготовленные статистические данные.

Первое место рейтинга заняла Москва. На последующих двух местах оказались Санкт-Петербург и Тюменская область. Кроме того, в топ-10 вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область и Нижегородская область.

Отмечается, что рейтинг запущен в рамках реализации Национальной социальной инициативы - комплекса региональных и федеральных мер по улучшению качества жизни россиян.

#Россия #в стране и мире #регионы россии #качество жизни
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