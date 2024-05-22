«Зеленоградского Чикатило» Гриценко освободят спустя 22 года колонии

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко может оказаться на свободе 14 июня, после 22 лет заключения в исправительной колонии №10 в Мордовии, об этом сообщает Life. Гриценко осужден за зверские убийства женщин в 2001 году. Последние девять месяцев маньяк находится под наблюдением специальной психиатрической комиссии, которая примет решение о выходе или его запрете на свободу.

Первое убийство Юрий Гриценко совершил в 1993 году. Мужчина до смерти забил проститутку сковородкой, за это суд приговорил его к девяти годам заключения в оренбургской колонии. В 2000 году убийца вышел на свободу по УДО, а в сентябре 2001-го совершил следующее преступление. Всего за период с апреля по ноябрь 2001 года «Зеленоградский Чикатило» убил четырех и изувечил десять женщин.

Маньяк караулил жертв в Зеленоградском лесопарке, подкрадывался сзади и наносил удары по голове молотком. В прессе из-за орудия убийства Гриценко также называли «молотобойцем». Маньяку нравился глухой звук удара молотка, это могло являться причиной убийства женщин, пишет SHOT со ссылкой на одну из версий. Задержал маньяка водитель автобуса Анатолий Сухов, который услышал крики одной из жертв.

SHOT сообщает, что «Зеленоградский Чикатило» 13 лет провел в строгих условиях содержания за агрессивное поведение и попытки нанести увечья другим заключенным. Маньяк старался убедить окружающих в своей невиновности в убийствах женщин в Зеленограде. Гриценко перевели на общий режим в ИК-10 в 2015 году, после этого маньяк пробовал устроить бунт, но никто из заключенных убийцу не поддержал.

Из сообщения SHOT известно, что «Зеленоградский Чикатило» хотел работать на металлопроизводстве, однако Юрия Гриценко допустили только до работы в мастерской по дереву, предположительно, из-за выбранного маньяком орудия убийства.