В Подмосковье загорелась электричка

Два вагона пригородной электрички загорелись на станции Поварово-1 на Ленинградском направлении, об этом сообщает «112». Экстренные службы провели эвакуацию пассажиров, пострадавших нет.

«Один из вагонов задымил в районе Солнечногорска, на Ленинградском направлении, у станции Поварово-1. Состав немедленно остановили, пассажиров эвакуировали. Предварительно, никто не пострадал», - указано в сообщении.

На данный момент движение на ветке временно ограничено. На месте происшествия работают пожарные расчеты. РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб уточняет, что возгорание произошло между восьмым и девятым вагоном электрички.