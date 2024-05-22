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В Подмосковье загорелась электричка

Экстренные службы эвакуировали пассажиров.
Услада Дубинина 2024-05-22 15:30:04
© Фото: Автолюбители г. Клин, VK

Два вагона пригородной электрички загорелись на станции Поварово-1 на Ленинградском направлении, об этом сообщает «112». Экстренные службы провели эвакуацию пассажиров, пострадавших нет.

«Один из вагонов задымил в районе Солнечногорска, на Ленинградском направлении, у станции Поварово-1. Состав немедленно остановили, пассажиров эвакуировали. Предварительно, никто не пострадал», - указано в сообщении. 

На данный момент движение на ветке временно ограничено. На месте происшествия работают пожарные расчеты. РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб уточняет, что возгорание произошло между восьмым и девятым вагоном электрички. 

#Подмосковье #Возгорание #электричка #ж/д вокзалы
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