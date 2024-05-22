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В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции, легализовавший террористов

Члены группы выдавали фиктивные трудовые патенты мигрантам.
Услада Дубинина 2024-05-22 15:05:13
© Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Канал незаконной миграции, который оказывал услуги по выдаче трудовых патентов, разрешений на временное пребывание, сертификатов о знании русского языка и других фиктивных документов, перекрыли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых органах региона.

«Сегодня в Санкт-Петербурге правоохранительными органами пресечена деятельность преступной группы, члены которой организовали незаконный канал миграции», - сообщает издание.

Канал незаконной миграции легализовал более 3 000 человек, в том числе осужденных за террористические преступления. Как сообщает источник РИА Новости, организаторы преступной схемы работали под прикрытием ООО частного агентства занятости. Юридическое лицо якобы выступало принимающей стороной, на самом деле члены группы занимались фиктивной выдачей документов мигрантам. 

#в стране и мире #Санкт-Петербург #мигранты #Иностранцы #преступная группа
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