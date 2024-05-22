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Мурманские нахимовцы вышли в море на кораблях Северного флота

Воспитанники Нахимовского училища проходят практику на Северном флоте.
Елена Сивонен 2024-05-22 13:29:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища вышли в море на кораблях Северного флота. У молодых людей началась долгожданная летняя практика. Вместе с нахимовцами в море отправилась корреспондент Елена Сивонен.

Военные моряки отрабатывают первое боевое упражнение. Дают отпор условным диверсантам, пытающимся атаковать их с острова. Диверсантов уничтожают, но с корабля эпизод уже не разглядеть из-за мощного циклона. Видимости почти нет, корабль идет по приборам. В боевой рубке в это время команды и доклады не смолкают.

Почти полсотни нахимовцев в открытом море находятся на настоящем боевом корабле бок о бок с военными моряками. Под чутким руководством последних постигают азы службы и морской практики. Нахимовцы не покидают сигнальный мостик. Стойко держатся под снегом, на ветру, пристально следят за маневрами и действиями экипажа.

Максим Салтанов - выпускник Нахимовки будущего года. Хочет знать все об устройстве корабля и его вооружении. Не упускает возможности зайти в рубку, откуда в эти минуты лучше всего видны кильватерный строй и работа базовых тральщиков впереди. Военных в семье Максима нет, но он мечтает служить на флоте. Родные его поддерживают в этом стремлении.

«Мне нравится Военно-морской флот России. Я горжусь тем, что в нашей стране, во-первых, есть такие учебные заведения, как Нахимовское училище, и что вообще есть возможность выйти в море на военном корабле», - делится Салтанов.

Нахимовцам подробно рассказывают об основах корабельных правил, традициях и ритуалах. Один из них - посвящение в моряки-североморцы. Каждому дают выпить по полному плафону забортной воды.

Каждый выход в море - это своего рода проверка на прочность, которую североморцы проходят постоянно, выполняя учебные и боевые задачи не только в суровом Баренцевом море, но и в любой точке Мирового океана. В будущем нахимовцы станут частью флотской команды, пока же с нетерпением ждут следующего выхода в море.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Северный флот #Нахимовцы #Практика
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