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Сотрудники клиники Хайдарова не пустили в здание Росздравнадзор и полицию

По словам учреждения, решение связано с постановлением суда.
Глеб Владовский 2024-05-22 13:32:59
© Фото: ТРК «Звезда»

Представители клиники пластической хирургии IQ Plastique, где раньше работал известный пластический хирург Тимур Хайдаров, отказались пускать сотрудников правоохранительных органов и Росздравнадзора.

По словам адвоката Владимира Слащова, пройти законным путем в учреждение можно только в том случае, когда суд снимет ограничения.

«Что они посчитают нужным найти и забрать, то они и заберут», - ответил он на вопрос о том, что ищут сотрудники Росздравнадзора.

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов отказались комментировать «Звезде» ситуацию.

Приостановка работы учреждения связана со смертью одного из пациентов, который почувствовал себя плохо после двух проведенных операций.

В клинике в свое время делали пластику Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Любовь Успенская и многие другие звезды шоу-бизнеса. 

#полиция #наш эксклюзив #росздравнадзор #пластическая хирургия
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