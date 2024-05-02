ВКС РФ поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в районе Островерховки

Военнослужащие Военно-космических сил России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T в районе населенного пункта Островерховка. Об этом сообщает Минобороны России.

На снятом с дрона видео видна кабина боевого управления и пусковая установка зенитно-ракетного комплекса. Ракеты попадают в ЗРК и постройку поблизости. Происходит детонация боекомплекта, горит склад.

В середине апреля Минобороны показывало уничтожение в зоне спецоперации другой пусковой установки ЗРК IRIS-T. Этот комплекс на Украину поставляет Германия.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.