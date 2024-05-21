Бесшумный робот-камикадзе «Лягушка» вышел на боевую работу под Авдеевкой

Операторы роботизированного комплекса «Лягушка» рассказали «Звезде» о его преимуществах. Роботы-камикадзе «Лягушка» уничтожают огневые точки ВСУ на Авдеевском направлении. Они умеют незаметно подъезжать и переносить на своей платформе вес до 30 килограммов.

Оператор роботизированного комплекса может находиться на значительном расстоянии и с помощью пульта управлять «Лягушкой».

«Простота в управлении, потому что он находится на земле. И также преимущество, что он может нести с собой большое количество полезной нагрузки. Для инициации или доставки каких-то грузов», - объяснил один из операторов с позывным Филин.

«Лягушка» практически бесшумна и при этом может перевозить гранаты, снаряды и мины. Бойцы признаются, что с воздуха разглядеть этого «разведчика» можно не сразу.

Робот-камикадзе идеально подходит для поражения дотов и дзотов боевиков, чтобы лишний раз не подвергать опасности жизни наших военнослужащих.

Комплекс «Лягушка» компактный и маневренный. Он может развить скорость до 20 километров в час. Ямы и ухабы для него не преграда. Когда заряжены все четыре батареи, робот может непрерывно работать более часа. Этого времени хватает, чтобы доехать до позиций боевиков и совершить подрыв.

«Лягушки» поступили на вооружение к спецназовцам группировки войск «Центр» пару недель назад. Еще раньше робот-камикадзе прошел успешные испытания на полигоне.

Одной из особенностей комплекса является возможность уничтожения вражеской бронетехники. Тяжелые машины противника разведчикам надо подстерегать из засады.

«За счет камеры, которая у него есть на данном комплексе, можно увидеть, когда техника подъезжает или живая сила противника выходит, и за счет эффекта неожиданности выехать и уничтожить цель», - рассказал старший оператор-разведчик с позывным Малой.

Комплекс способен ловить сигнал на расстоянии в полтора километра. Бойцы ЦВО усовершенствовали разработку и установили специальные антенны управления и подрыва.

«Дорабатывали, собирали сами антенны для увеличения дальности действия. В условиях полигона она доезжает до четырех километров», - поделился командир отделения с позывным Кобра.

Широкий спектр применения - новая глава в книге умного вооружения Российской армии. Однако его главное назначение остается неизменным и заключается в сохранении жизней российских бойцов при штурме вражеских позиций.