Девушка-пилот FPV-дрона увидела на выставке подбитый ею же Marder

Посмотреть на натовские трофеи на Поклонной горе пришла девушка-пилот FPV-дрона с позывным Радистка. Она сейчас в отпуске и специально приехала посмотреть на «нами же подбитую» технику, рассказала корреспонденту «Звезды» девушка.

«В зону СВО попала в 2022 году. Приехала сама как доброволец, встала в ряд МО РФ и до сих пор являюсь действующим военнослужащим. Я FPV-пилот. Мы поражаем технику, пехоту противника, блиндажи. По указанию, нам приходит команда, и мы отрабатываем точки и цели», - объяснила девушка.

По ее словам, пришла в зону СВО по зову сердца и поначалу было сложно влиться в армейскую жизнь и начать работу в мужском коллективе, потому что женщин не воспринимают всерьез.

«После того как ты показываешь действительно правильную, грамотную работу, уже после этого с тобой общаются на равных. Вы вместе выходите группой на позицию, на тебя могут рассчитывать, и ты можешь рассчитывать на ребят. Знаешь уже свою команду и команда тебя», - отметила Радистка.

Также оператор БПЛА, осматривая военные трофеи, заявила, что техника вполне победимая. Главное - грамотно отработать по ней, а значит, пилот дронов должен в своей работе учитывать направление ветра и прочие нюансы.

«Довольно недавно мы сидели на позиции. Нам пришла команда, после чего произвели вылет, полетели в сторону лесов, посадок и краем глаза заметили Marder, стоящий вдоль посадки. Развернулись, выбрали определенное направление, выровнялись и спикировали. У нас был снаряд на "птице", этим снарядом поразили Marder. Следующую запустили сразу. Она полыхнула, там было большое количество снарядов, в правой части там у них в основном боевой комплект хранился. Детонировала она очень-очень сильно, мы сами удивились на самом деле», - прокомментировала собеседница.

Девушку наградили орденом Мужества за взятие Авдеевки. Вспоминая те дни, она рассказала, что тогда трудились и день и ночь, выбивая противника со всех позиций.

Напомним, что с 1 по 31 мая на Поклонной горе работает выставка трофейного натовского оружия и техники. Среди экспонатов - американский танк М1 Abrams и немецкий Leopard 2А6, БМП Marder и Bradley, БТР М113, бронемашины MaxxPro, HMMWV, AT105 Sakson, Mastiff и Husky TSV, французский колесный танк AMX-10RC, шведская БМП CV90, австралийский бронеавтомобиль Bushmaster.