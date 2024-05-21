Пляж в Приморском крае залило нефтепродуктами

Около 600 метров береговой линии в городе Находка Приморского края оказались залиты мазутом. Об этом сообщило издание Primpress.

Сообщается, что прибывшие на место происшествия сотрудники морского порта города зафиксировали загрязнение, сделав предположение, что это судовое топливо.

В свою очередь в прокуратуре Приморского края заявили о проведении проверки информации о разливе нефтепродуктов в ряде районов отдыха, пишет Life.

«Надзорным ведомством будет дана принципиальная оценка полноте мер, принимаемых к обеспечению исполнения водного законодательства и законодательства об охране окружающей среды», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что будут приняты меры для установки виновных лиц, а также приняты меры прокурорского реагирования.