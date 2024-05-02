В ВС РФ заявили, что дрон «Баба-яга» способен поднять человека

Военнослужащий ВС РФ с позывным Рэмбо заявил «Звезде», что модифицированная версия знаменитого сельскохозяйственного дрона «Баба-яга» может поднять человека.

Рэмбо уточнил, что вес человека вместе со всем, что на него надето, при этом не должен превышать 80 килограммов.

Можно только гадать, насколько такие дроны смогут изменить облик боевых действий, если они смогут перевозить хотя бы на десятки километров одиночных бойцов в средствах индивидуальной бронезащиты с одним автоматом и хотя бы парой магазинов и гранат. Заниматься снабжением таких бойцов эти дроны могут уже сейчас - с их помощью можно доставлять медикаменты, оружие и боеприпасы.

Также Рэмбо показал трофейную версию «Бабы-яги», модифицированную специально для того, чтобы распылять химические вещества.

Ранее сообщалось, что некоторые трофейные машины с Поклонной горы не проехали и 50 километров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.