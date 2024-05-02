Эксперт Казаченко рассказал, какие поломки авто можно опознать на слух

На слух в автомобиле можно опознать поломки ходовой части, некоторых узлов и агрегатов, рассказал «Звезде» вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

«Например, проблемы в работе двигателя - троение и постукивания», - рассказал эксперт.

Если двигатель троит - работает неровно, машину потрясывает и при нажатии на педаль газа не реагирует на газ как обычно, это указывает на проблему со свечой зажигания.

«Второе, что можно услышать в двигателе, это когда стучат гидрокомпенсаторы либо стучит уже что-то серьезное. Например, шатуны. Есть определенный звук, клацанье у двигателя», - объяснил Казаченко.

На слух еще можно опознать проблемы в работе автоматической коробки передач.

«Если мы едем, нажали на педаль газа, и при переключении коробка дергается, бывают пинки в коробке. Иногда в коробке тоже бывает звук - лязганье металлическое. Это означает, что ей скоро придет конец», - рассказал специалист.

Третья группа неисправностей, которые можно предварительно выявить на слух, это износ тормозной системы. Хруст, металлический скрежет при нажатии на педаль тормоза означает, что тормозные колодки износились, специальное покрытие феродо на них стерлось.

Стуки в подвеске могут вызвать разные детали - от амортизатора до сайлентблоков, реактивной тяги и опорных подшипников. В любом случае, чтобы правильно разобраться с тревожными стуками, лучше обратиться к специалисту.