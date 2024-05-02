МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Американец посмотрел на сгоревший Abrams на Поклонной горе и огорчился

Выставка будет работать весь май ежедневно с 10 до 20 часов (по московскому времени). Посетители смогут увидеть захваченные российскими бойцами в зоне СВО образцы военной техники.
2024-05-02 16:32:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Житель американского штата Техас посетил на Поклонной горе в Москве выставку трофеев западного производства, добытых российскими военными в ходе спецоперации.

В разговоре со «Звездой» он признался, что понимает мотивацию России и ему грустно видеть, как военная техника его страны превращается в груды сгоревшего металла. Также американец отметил, что ему не нравятся действия НАТО и он приехал в нашу страну с детьми, чтобы показать им последствия такой политики.

В Парке Победы на Поклонной горе открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченной в зоне боевых действий. Торжественная церемония состоялась в среду, 1 мая. На площадке представлены такие образцы, как немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113.

Выставка продлится до конца месяца. После этого часть экспонатов будет передана для изучения, а часть передадут парку «Патриот».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Поклонная гора #трофеи #наш эксклюзив #Американец
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049