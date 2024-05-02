Житель американского штата Техас посетил на Поклонной горе в Москве выставку трофеев западного производства, добытых российскими военными в ходе спецоперации.

В разговоре со «Звездой» он признался, что понимает мотивацию России и ему грустно видеть, как военная техника его страны превращается в груды сгоревшего металла. Также американец отметил, что ему не нравятся действия НАТО и он приехал в нашу страну с детьми, чтобы показать им последствия такой политики.

В Парке Победы на Поклонной горе открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченной в зоне боевых действий. Торжественная церемония состоялась в среду, 1 мая. На площадке представлены такие образцы, как немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113.

Выставка продлится до конца месяца. После этого часть экспонатов будет передана для изучения, а часть передадут парку «Патриот».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.