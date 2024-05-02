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Грузовик с мороженым без водителя сбил 29 детей в Киргизии

Семеро детей попали в реанимацию, трое в тяжелом состоянии.
Владимир Рубанов 2024-05-02 15:36:42
© Фото: reporterakipress, Telegram © Видео: reporterakipress, Telegram

Грузовик сбил 29 детей во время торжественного мероприятия в Киргизии, сообщил Минздрав республики. Восемнадцать детей и подростков попали в больницу, семеро из них находятся в реанимации. Погибших нет.

Наезд на группу школьников произошел сегодня днем во время мероприятия, которое было посвящено эпосу «Манас». По предварительной информации, авария была непредумышленной, машина по неустановленной пока причине сама поехала с горы. Водителя за рулем в этот момент не было.

С автомобиля марки Hyundai Porter продавали мороженое, он был припаркован, сообщило агентство «Кабар». В какой-то момент грузовик поехал под уклон в сторону детей. На опубликованных кадрах видно, как машина катится с пригорка сквозь толпу людей. Участники праздника в это время развернули флаг.

Возраст пострадавших - от 9 до 16 лет. Состояние троих детей оценивается как тяжелое.

#дети #авария #киргизия #пострадавшие #наезд на толпу
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