Грузовик с мороженым без водителя сбил 29 детей в Киргизии

Грузовик сбил 29 детей во время торжественного мероприятия в Киргизии, сообщил Минздрав республики. Восемнадцать детей и подростков попали в больницу, семеро из них находятся в реанимации. Погибших нет.

Наезд на группу школьников произошел сегодня днем во время мероприятия, которое было посвящено эпосу «Манас». По предварительной информации, авария была непредумышленной, машина по неустановленной пока причине сама поехала с горы. Водителя за рулем в этот момент не было.

С автомобиля марки Hyundai Porter продавали мороженое, он был припаркован, сообщило агентство «Кабар». В какой-то момент грузовик поехал под уклон в сторону детей. На опубликованных кадрах видно, как машина катится с пригорка сквозь толпу людей. Участники праздника в это время развернули флаг.

Возраст пострадавших - от 9 до 16 лет. Состояние троих детей оценивается как тяжелое.