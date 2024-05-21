Очевидица рассказала подробности драки со стрельбой в Бирюлево Западном

В московском районе Бирюлево Западное произошла массовая драка со стрельбой. Очевидцы события рассказали, что одного из мужчин после выстрелов погрузили в автомобиль и увезли.

В комментарии «Звезде» одна из местных жительниц Олеся рассказала, что конфликт между участниками начался, когда она проходила мимо. На вопрос, как она могла бы описать этих людей и что между ними происходило, она сообщила, что не понимала, о чем они кричат, так как их языка она не знает, поскольку они были похожи на людей из Средней Азии.

«Я не обращала внимания. Ну, между собой, как обычно, люди что-то не поделили. Начинали на повышенных тонах сначала разговаривать. Кто-то за кем-то начал уже гоняться. Я всегда от этого стараюсь держаться подальше, мне это не интересно, <...>. Ну и потом больше уже начали кричать на своем каком-то языке. Я не знаю этот язык. Это были не славянской внешности люди, больше склонность к Средней Азии, может быть. Потом уже хлопки», - поделилась воспоминаниями Олеся.

Она уточнила, что хлопки были достаточно громкими, когда идешь рядом, «то есть хорошо и отчетливо слышно». По ее словам, было два хлопка. Затем все бросились врассыпную. Конфликт, добавила Олеся, произошел в интервале с 19:30 до 20:00.