Десятки домов ушли под воду в поселке Горняк в Челябинской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить поселок Горняк в Челябинской области, который оказался затопленным из-за грунтовых вод. Со слов жителей поселка, местные власти не предпринимают действий для решения проблемы с затоплением.

Вода начала прибывать стремительно, жильцы не успели эвакуировать или укрыть имущество. Грунтовые воды подтопили десятки жилых домов. Пострадавшие купили пожарные рукава и технику для откачки воды, но дачные участки все равно остаются затопленными. Местный житель Евгений Радванский рассказал, что пострадал не только автомобиль на территории участка, но и вся мебель, техника и личные вещи, которые находились в доме.

«От воды вот так уже все диваны в плесени, стены. Аж черная уже плесень. Все вздулось. Как все это будем восстанавливать, я не понимаю», - сообщает Евгений Радвинский.

Уровень воды поднялся выше фундаментов домов, в поселке размыло дороги и тротуары. Ситуация с затоплением продолжается на протяжении пяти лет, а этой весной от воды повреждены школы и детские сады. Некоторые местные жители вынужденно перебрались на съемное жилье.

«Жить-то где нам? Кто возмещать будет ущерб в домах? Дома на метр уже отсырели. Это не просушить, не восстановить, это только сносить», - заявила жительница поселка Екатерина Боднар.

На данный момент в Горняке проводится работа по откачиванию воды с помощью мотопомпы и насосов. Местные жители настаивают, что проблему нужно решать глобально.

«Если грунтовая вода поступать не будет, в течение этой недели здесь ситуация нормализуется», - сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Копейского городского округа Александр Сергеев.

Следственный комитет проводит проверку по статье о халатности. Чиновникам поступило распоряжение откачивать воду в поселке Горняк в Челябинской области круглосуточно.