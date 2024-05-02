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В Москве в руках у 9-летнего ребенка взорвалась игрушка в виде гранаты

Мама школьника утверждает, что купила пластиковый брелок в торговом комплексе «Садовод».
Сергей Лебедев 2024-05-02 12:20:29
© Фото: IMAGO, Michael Gstettenbauer, Global Look Press

В Москве в руках у девятилетнего школьника взорвался пластиковый брелок в виде гранаты. Об этом телеканалу «Звезда» сегодня сообщил источник в правоохранительных органах.

Со слов мамы мальчика, она купила игрушку у иностранца в торговом комплексе «Садовод». Хлопок сжатого внутри брелка воздуха произошел, когда ребенок выдернул кольцо.

В результате происшествия несовершеннолетний получил царапины на руке и бедре. Госпитализация не потребовалась.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

#Москва #взрыв #наш эксклюзив #хлопок #садовод #игрушка #брелок
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