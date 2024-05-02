В Москве в руках у 9-летнего ребенка взорвалась игрушка в виде гранаты

В Москве в руках у девятилетнего школьника взорвался пластиковый брелок в виде гранаты. Об этом телеканалу «Звезда» сегодня сообщил источник в правоохранительных органах.

Со слов мамы мальчика, она купила игрушку у иностранца в торговом комплексе «Садовод». Хлопок сжатого внутри брелка воздуха произошел, когда ребенок выдернул кольцо.

В результате происшествия несовершеннолетний получил царапины на руке и бедре. Госпитализация не потребовалась.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.