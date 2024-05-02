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Пять мин «Лепесток» нашел пенсионер в Красногорске на Первомай

Пять противопехотных фугасных мин пенсионер обнаружил во время субботника 1 мая.
Максим Крюков 2024-05-02 12:12:08
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Пенсионер во время уборки территории 1 мая у жилого комплекса «Лесобережный» в Красногорском районе Московской области обнаружил пять противопехотных фугасных мин «Лепесток». Об этом «Звезде» рассказал источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место сотрудники полиции увидели пять предметов красного цвета без номерных и опознавательных знаков, конструктивно похожих на противопехотную мину «Лепесток» ПФМ-1С. Оцепленную зону проверили кинологи. Они не нашли никаких взрывных устройств.

Опасные находки отправили для идентификации и обезвреживания сотрудникам инженерно-тактического отделения ОМОН ГУ Росгвардии по Подмосковью. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

#первомай #Пенсионер #наш эксклюзив #красногорск #субботник #опасная находка #мина «Лепесток»
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