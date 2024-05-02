Пять мин «Лепесток» нашел пенсионер в Красногорске на Первомай

Пенсионер во время уборки территории 1 мая у жилого комплекса «Лесобережный» в Красногорском районе Московской области обнаружил пять противопехотных фугасных мин «Лепесток». Об этом «Звезде» рассказал источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место сотрудники полиции увидели пять предметов красного цвета без номерных и опознавательных знаков, конструктивно похожих на противопехотную мину «Лепесток» ПФМ-1С. Оцепленную зону проверили кинологи. Они не нашли никаких взрывных устройств.

Опасные находки отправили для идентификации и обезвреживания сотрудникам инженерно-тактического отделения ОМОН ГУ Росгвардии по Подмосковью. В настоящее время правоохранители проводят проверку.