Тонущие из-за ледохода в Якутии суда показали на видео

Опубликованы кадры с места в Жиганском районе Якутии, где затонули два судна, которые оставили на зимовку.

Накануне на реке Лена произошла подвижка льда. В это время на отстое стояли три буксира, один танкер и шесть пустых барж. Их начало тянуть вниз по течению во время ледохода.

На этих судах находились 35 человек, 18 из них были эвакуированы, а 17 остались работать. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Танкер «Капитан Бурковский» и морской буксир «Софрон Данилов» полностью затонули. Буксир-толкач «Капитан Курчатов» вытолкнуло на берег, танкер «Механик Винокуров» и шесть барж находятся на отстое, сообщили в Минтрансе региона.