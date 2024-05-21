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Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента

Владимир Толстой был советником президента по культуре с 2012 года.
Игнат Далакян 2024-05-21 16:42:19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Владимира Толстого. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», - говорится в указе главы государства.

Владимир Толстой был советником президента по культуре с 2012 года. Кроме того, он занимал должность председателем Совета при президенте России по русскому языку с 2019 года.

Толстой был награжден орденом Дружбы за значительные заслуги в развитии культуры и искусства. Он также обладает орденом Сербского флага I степени. Владимир Толстой является заслуженным работником культуры России.

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