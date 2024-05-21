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У жены президента Сирии Асада выявили лейкемию

В рамках лечения супруга главы государства не будет появляться на публичных мероприятиях.
Глеб Владовский 2024-05-21 12:27:36
© Фото: Syrian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress

Врачи обнаружили у супруги президента Сирии Башара Асада Асмы острый миелоидный лейкоз. Об этом сообщили в президентской канцелярии.

«После того как у первой леди Асмы Асад было обнаружено несколько симптомов и клинических признаков и проведен комплексный ряд медицинских анализов и обследований, ей был поставлен диагноз "острый миелоидный лейкоз"», - цитирует заявление учреждения информационное агентство Life.

Сообщается, что в рамках плана по лечению первая леди временно приостановит свое появление  на публичных мероприятиях.

Напомним, что в 2018 году у Асмы диагностировали рак груди. Но уже в 2019 году врачи провели успешную операцию по удалению опухоли молочной железы. А еще некоторое время спустя Асма заявила, что полностью победила рак.

#в стране и мире #Башар Асад #лейкемия #асма аль асад
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