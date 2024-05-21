Тяжелые снайперы ТОФ поддержали огнем штурмовиков в ДНР

Отряд тяжелых снайперов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота поддержал огнем штурмовые подразделения на Южно-Донецком направлении. Об этом заявило Министерство обороны России, сопроводив сообщение видеокадрами с боевой работой.

Снайперы тщательно готовятся к новому выходу. Каждый получает оружие, наставления от командира и проверяет экипировку. Они подолгу лежат в засадах, сливаясь с ландшафтом, наблюдая за обстановкой.

Противник предпочитает не высовываться из укрытия, если знает, что работает снайпер. Один стрелок с хорошей оптикой может сковать целое подразделение. В описании к видео говорится, что снайперские группы прикрывали пехоту при штурме Новомихайловки. В данном районе противник окопался и заминировал все подступы. Поэтому снайперы стреляли с дальних дистанций, в итоге киевские формирования удалось выбить.

Снайперы действуют парами и тройками. Когда один ведет огонь, другой следит за обстановкой. Тяжелыми называют тех снайперов, которые работают на дистанциях свыше километра и вооружены крупнокалиберными винтовками.

Для того чтобы не выдать себя, снайперы порой проводят без движения по несколько часов, a то суток. В задачи входит уничтожение командного состава, офицеров, пулеметчиков, разведчиков и всего, что попадает в обзор. Также стрелки пресекают ротации вражеских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.