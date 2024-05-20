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Единственный филиал МГУ в Европе ликвидируют

Меморандум о создании филиала подписали в 2017 году.
Мария Зайцева 2024-05-20 07:22:11
© Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller, imageBROKER, Globallookpress

Единственный расположенный в Европе филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова ликвидируют. Он находится в городе Копер в Словении. О ликвидации следует из проекта постановления правительства России.

В уставе говорится «признать утратившим силу» абзац, в котором указан филиал под названием «Филиал МГУ в г. Копере».

В пресс-службе Министерства образования РИА Новости подтвердили ликвидацию и сообщили о переименовании структурных подразделений университета.

Меморандум о создании филиала был подписан в 2017 году главой МИД Словении Карлом Эрьявецом и ректором МГУ Виктрором Садовничим.

Ранее МИД России вызвал посола Словении Дарью Бавдаж-Курет в связи с высылкой сотрудника российского посольства Любляной.

#в стране и мире #ликвидация #МГУ #Словения #правительство РФ
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