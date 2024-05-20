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Для поисков вертолета Раиси в Иран отправился первый самолет МЧС

Для поисков потерпевшего крушение вертолета иранского президента Раиси из аэропорта Жуковский отправился первый самолет МЧС РФ Ил-76.
Дарина Криц 2024-05-20 04:49:15
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

Из аэропорта Жуковский в Иран вылетел первый самолет Ил-76 МЧС России. Его снарядили необходимым оборудованием, также на борту находятся кинологические расчеты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолета.

При этом, по информации МЧС, к незамедлительному вылету готов второй борт, он может подняться в воздух в ближайшее время.

По информации иранского государственного телевидения, крушение вертолета произошло при совершении им жесткой посадки. Сообщалось, что с ним на борту были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и имам города Тебриз этой же провинции аятолла Али Хашим.

 

#в стране и мире #Ил-76 #МЧС РФ #Иран #спасательная операция #аэропорт Жуковский #Крушение вертолета
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