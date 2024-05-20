Для поисков вертолета Раиси в Иран отправился первый самолет МЧС

Из аэропорта Жуковский в Иран вылетел первый самолет Ил-76 МЧС России. Его снарядили необходимым оборудованием, также на борту находятся кинологические расчеты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолета.

При этом, по информации МЧС, к незамедлительному вылету готов второй борт, он может подняться в воздух в ближайшее время.

По информации иранского государственного телевидения, крушение вертолета произошло при совершении им жесткой посадки. Сообщалось, что с ним на борту были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и имам города Тебриз этой же провинции аятолла Али Хашим.