Путин заявил, что ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российский топливно-энергетический комплекс развивается стабильно и обеспечивает потребности страны, несмотря на санкции.

Глава государства проводит совещание о развитии отечественного ТЭК.

«Подчеркну, что несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно», - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что топливно-энергетический комплекс страны в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности.

Ранее Владимир Путин поручил выделить средства на космическую ядерную энергетику. Глава государства обратился к правительству, Роскосмосу и Росатому с поручением выделить средства на развитие космической ядерной энергетики в достаточном объеме.