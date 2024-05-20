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Шесть беспилотников уничтожили над Белгородской областью

Украинские дроны сбиты силами ПВО.
Услада Дубинина 2024-05-20 20:14:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Шесть украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны России. 

« Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», - указано в сообщении.

 Ведомство уточнило, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного была пресечена около 17:30.

«Около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - написано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

#в стране и мире #бпла #Украина #белгородская область #дроны
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