Шесть беспилотников уничтожили над Белгородской областью

Шесть украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.
« Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», - указано в сообщении.
Ведомство уточнило, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного была пресечена около 17:30.
«Около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - написано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
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