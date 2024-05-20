Шесть беспилотников уничтожили над Белгородской областью

Шесть украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.

« Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», - указано в сообщении.

Ведомство уточнило, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного была пресечена около 17:30.