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Тягач «Пионер» наехал на мину в зоне СВО, но она не взорвалась

Гусеничный тягач был передан РВИО бойцам из Ленобласти, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации.
Тимур Шерзад 2024-05-20 18:48:49
© Фото: РВИО © Видео: РВИО

Российское военно-историческое общество передало бойцам из Ленинградской области, участвующим в проведении специальной военной операции, универсальный гусеничный тягач ГТУ-1 «Пионер». 

«Он предназначен для проведения сварочных и грузоподъемных работ, расчистки завалов, буксировки танков, бронемашин и другой военной техники в любых погодных условиях», - характеризуется тягач в сообщении РВИО. 

Отправили его еще в апреле. Сейчас же в зоне СВО побывал председатель регионального отделения РВИО в Ленинградской области Олег Титберия. Он убедился в том, что тягач незаменим там, где требуется оперативно прийти на помощь боевой технике.

В РВИО сообщили, что в ходе выполнения задач произошел счастливый случай - тягач наехал на мину, но она не детонировала. Взорвалась она уже под пустым бронетранспортером, который тягач тащил за собой в ремонт. Экипаж в ходе произошедшего не пострадал.

#РВИО #тягач #инженерная техника #СВО #пионер
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